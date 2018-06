Mulher pede KFC para que entregador se livre de aranha dentro da casa

Ela contou sobre fobia de aranhas nos comentários dos pedidos e pediu para que o entregador a ajudasse a se livrar da aranha

A britânica Demi Sweeney, 22 anos, tem fobia de aranhas. Ela decidiu pedir comida para entrega a domicílio para que o entregador pudesse se livrar de uma aranha que estava perto da porta de seu quarto, segundo publicou o site Mirror. “Meu medo de aranhas foi levado a um novo nível hoje quando eu pedi comida na esperança de que o entregador pudesse dar um jeito na aranha na porta do meu quarto”, postou Demi em sua conta no Twitter.

Demi pediu duas refeições do KFC e acrescentou nos comentários do pedido o problema sobre a aranha na porta do quarto. “Agradeci o entregador cerca de 50 vezes, ele ficou dizendo que a situação era muito engraçada”, contou Demi.

Aranhas como pet

Lisa van Kula Donovan é entomologista e vive em Hervey Bay, Brisbane, na Austrália, onde cria aranhas e outros insetos

Fonte: Vírgula UOL