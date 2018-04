Mulher paga R$ 1 mil de multa por esquecer de declarar maçã em aeroporto

Ela recebeu a fruta durante primeiro voo e guardou para comer durante a espera para segundo voo até o destino final

A norte-americana Crystal Tadlock, do Colorado, teve que pagar mais de R$ 1 mil de multa por não declarar uma maçã que ganhou durante voo de Paris a Minneapolis, ao passar pela alfândega dos Estados Unidos. Ela guardou a fruta para comer durante a escala para o próximo voo com destino a Denver e foi pega durante uma inspeção. As informações foram publicadas pelo Independent.

Leia maisPassageiro racista ataca aeromoça negra e é expulso de vooPilotos são suspensos por companhia aérea por gravarem e postarem …

“Me perguntaram se a viagem até a França tinha sido cara e eu respondi que ‘sim’. Não entendi o motivo para o questionamento. Depois me disseram que a viagem tinha acabado de ficar muito mais cara e que eu havia acabado de receber uma multa de US$ 500 (aproximadamente R$ 1.040)”, contou Crystal.

A viajante tentou explicar que a fruta foi dada durante o voo e que ela havia esquecido de declarar, mas recebeu a multa.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Os voos mais longos do mundo

Ir de Dubai, na Ásia, até Auckland, na Nova Zelândia, é o voo mais longo sem parada do mundo. Operado pela Emirates, dura mais de 16 horas.

Créditos: Reprodução

Os voos mais longos do mundo

A maior distância percorrida de uma vez é um voo que sai de Nova Delhi, na Índia, e chega a San Francisco, nos Estados Unidos. São 15 mil quilômetros.

Créditos: Reprodução

Os voos mais longos do mundo

Já o voo doméstico, dentro do mesmo país, mais longo fica na França e vai de Paris até o aeroporto de Roland Garros.

Créditos: Reprodução

Os voos mais longos do mundo

Muitas vezes, os voos cruzam o mar. Mas, o voo mais longo do mundo que sobrevoa apenas terra e de um único país fica na Rússia. Ele dura 8 horas e meia e percorre de Moscou até Petropavlovsk.

Créditos: Reprodução

Os voos mais longos do mundo

Já o voo que mais sobrevoa o mar de uma única vez, é uma rota da United Airlines que vai de Honolulu, no Havaí, até Guam, no Pacífico. São mais de 14 horas.

Créditos: Reprodução

Os voos mais longos do mundo

Ir de Dubai, na Ásia, até Auckland, na Nova Zelândia, é o voo mais longo sem parada do mundo. Operado pela Emirates, dura mais de 16 horas.

Créditos: Reprodução

Os voos mais longos do mundo

A maior distância percorrida de uma vez é um voo que sai de Nova Delhi, na Índia, e chega a San Francisco, nos Estados Unidos. São 15 mil quilômetros.

Créditos: Reprodução

Os voos mais longos do mundo

Já o voo doméstico, dentro do mesmo país, mais longo fica na França e vai de Paris até o aeroporto de Roland Garros.

Créditos: Reprodução

Os voos mais longos do mundo

Muitas vezes, os voos cruzam o mar. Mas, o voo mais longo do mundo que sobrevoa apenas terra e de um único país fica na Rússia. Ele dura 8 horas e meia e percorre de Moscou até Petropavlovsk.

Créditos: Reprodução

Os voos mais longos do mundo

Já o voo que mais sobrevoa o mar de uma única vez, é uma rota da United Airlines que vai de Honolulu, no Havaí, até Guam, no Pacífico. São mais de 14 horas.

Créditos: Reprodução

Mais galerias

5 costumes russos que você não conhecia

7 praias para visitar em Floripa

5 lendas incríveis de Florianópolis

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

5 costumes russos que você não conhecia

7 praias para visitar em Floripa

5 lendas incríveis de Florianópolis

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1174949’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL