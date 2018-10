Mulher morre após se desequilibrar enquanto tirava selfie e cair do 27º andar

A professora portuguesa Sandra Manuela, de 44 anos, morreu após se desequilibrar enquanto tirava uma selfie. Ela caiu do 27º andar de um prédio na Cidade do Panamá, capital do Panamá, na América Central.

Segundo o site Metro, trabalhadores de prédio vizinho flagraram o momento que a mãe de dois filhos perde o equilíbrio e cai da sacada. A polícia local disse, na sexta-feira (12), que uma rajada de vento comprometeu a segurança de Sandra, que estava sentada no parapeito tirando fotos.

Fonte: Vírgula UOL