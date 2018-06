Mulher mata marido após ele bater em gato

Mary Harrison

Mary Harrison, de Dallas, confessou ter atirado em seu marido após ele ter batido em seu gato, disse a polícia.

Os policiais de Dallas que responderam a uma chamada sobre um tiroteio no início do sábado foram recebidos por Harrison, de 47 anos, informou o departamento em comunicado. Ela disse à polícia que perdeu a cabeça e atirou no marido.

Dexter Harrison, 49, foi transportado para o Texas Health Dallas, onde foi declarado morto.

A estação local CBS 21 relatou que a família tem dois adolescentes.

Fonte: Vírgula UOL