‘Mulher-Maravilha 1984’ tem lançamento adiado para 2020

O lançamento do longa ‘Mulher-Maravilha 1984’ foi adiado para 5 de junho de 2020. Inicialmente, o filme estava previsto para estrear nos cinemas em novembro deste ano.

A notícia foi dada pela protagonista, a atriz Gal Gadot, em seu Instagram. A produção tem direção de Patty Jenkins e conta com Chris Pine, Kristen Wiig, Ravi Patel e Pedro Pascal no elenco.

Em 2017, o lançamento de ‘Mulher-Maravilha’ acumulou US$ 821 milhões em bilheteria no mundo todo (aproximadamente R$ 3 bilhões).

Super excited to announce that, thanks to the changing landscape, we are able to put Wonder Woman back to its rightful home. June 5, 2020. Be there or be square!!!

Fonte: Vírgula UOL