Mulher mais tatuada da Europa decide retirá-las; veja o resultado

(Foto: reprodução/Instagram)

A tatuadora Lidia Reyes cansou das tatuagens que tem no corpo e decidiu retirá-las a laser. A moradora de Barcelona possui 270 tattoos no total e é considerada a mulher com a maior quantidade de tatuagens na Europa, informa o Metro.

Reyes começou o processo em 2016 e em dois anos nota-se diferença pelo seu rosto, que está com a maioria dos desenhos apagados. Ainda não se sabe quanto tempo ela levará para retirar todas as tatuagens.

Pelo Instagram, a moça tem mostrado a evolução do tratamento e explica o porque decidiu não ter mais tatuagens: “Fiquei cansada delas e, como é meu corpo, coloco e tiro quantas vezes eu quiser”.

Confira como está ficando:

Mulher decide retirar 270 tatuagens

1 de 11

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL