Mulher invade a casa do rapper Drake mas “assalta” somente a geladeira

Uma mulher invadiu a casa do rapper Drake, em Los Angeles, no dia 3 de abril. Porém o mais curioso da história é que Mesha Collins, de 24 anos, “assaltou” apenas a geladeira do cantor.

Mesha foi encontrada em um dos quartos da mansão por um dos seguranças de Drake usando um casaco do rapper e bebendo refrigerantes.

A moça foi presa por invasão e roubo (de cerca de 10 dólares em refrigerantes e água mineral) e sua fiança ficou em US$100 mil.

Fonte: Vírgula UOL