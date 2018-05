Mulher grávida de 71 anos pode se tornar a mãe mais velha do mundo

(Foto: reprodução vídeo/ TVP) María de la Luz Rodríguez

María de la Luz Rodríguez, moradora da favela de Mazatlan, no estado de Sinaloa, México, tem 71 anos e está grávida. Assim que ela der à luz se tornará a mãe mais velha do mundo, informa o site La República.

À emissora mexicana TVP, María disse que há três meses começou a ter dores nas pernas e muitos enjoos durante o dia, então decidiu procurar um médico. “Me disseram que estou esperando uma menina”, falou à reportagem.

María, que tem sete filhos, não deu detalhes de como engravidou, mas como muitas pessoas estavam duvidando de sua gravidez, mostrou o resultado do ultrassom afirmando que a gestação já está no sexto mês.

Ao dar à luz, María baterá o recorde da espanhola Maria del Carmen Bousada de Lara, que foi mãe de gêmeos aos 66 anos em 2006. Veja fotos do vídeo:

Fonte: Vírgula UOL