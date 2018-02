Mulher fotografa estranhos para mostrar como pessoas reagem a pessoas com excesso de peso

Reprodução/Haley Morris-Cafiero

Quando a fotógrafa Haley Morris-Cafiero decidiu tirar fotos de si mesma em ambientes que a deixavam desconfortável, ela não esperava encontrar um projeto que lhe deixasse famosa no mundo todo. Wait Watchers é uma experiência social em forma de série fotográfica, que virou um livro. Nela, ela capturou como os completos estranhos reagiam a pessoas com excesso de peso nas ruas.

Em 2010, depois de tirar um auto-retrato perto da Times Square, em Nova York, a fotógrafo percebeu que um homem atrás dela estava olhando para ela em vez de posar para sua própria foto. E ele fez isso por um tempo! Então, para Haley ficou claro que estava sendo submetida a um julgamento. “Eu ouvia as pessoas fazendo comentários sobre o meu peso, mas nunca pensei que seria capaz de capturar isso em fotos”, disse.

Reprodução/Haley Morris-Cafiero

Haley, então, começou a montar sua câmera em um tripé em qualquer lugar público que achasse interessante e tirava fotos de si mesma fazendo coisas normais, como conversar ao telefone ou comer sorvete. Ela nunca se vestiu de forma extravagante, porque não queria que suas roupas atraíssem a atenção e também nunca tentou chamar a atenção das pessoas.

Depois de publicar as fotos, a jovem recebeu muitos comentários encorajando-a a começar a se exercitar, a se vestir melhor e até usar maquiagem. Porque, para algumas pessoas, isso faria com que as pessoas a olhassem de outra maneira. Isso a inspirou para continuar com a série, mas desta vez tentou fotografar as reações de estranhos quando ela fazia exatamente o que a internet sugeria que ela fizesse. As reações foram as mesmas.

A fotógrafa Haley Morris lutou com transtornos alimentares no passado e sofre de Hipotiroidismo. “Eu não faço isso por raiva. Eu considero isso uma experiência social. Não é um tipo de sensacionalismo, do tipo ‘te peguei!’”, disse.

Projeto 'Wait Watchers'

Wait Watchers é uma experiência social em forma de série fotográfica, que virou um livro. Nela, a fotógrafa Haley Morris capturou como os completos estranhos reagiam a pessoas com excesso de peso nas ruas.

Créditos: Reprodução/Haley Morris-Cafiero

Fonte: Vírgula UOL