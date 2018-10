Britânica processa fabricante após ser catapultada de cama durante sexo

Leia maisHomem de 41 anos come pizza todo dia desde criançaMulher cai em tanque com tubarões em shopping

Uma mãe de quatro filhos que ficou paralisada depois de ser “catapultada” de sua cama enquanto fazia sexo está processando o fabricante na Suprema Corte. Claire Busby sofreu danos que afetaram sua coluna durante a relação sexual.

A empresária bem-sucedida do setor imobiliário de 46 anos, de Maidenhead, Berks, na Inglaterra, apareceu na Corte Suprema em uma cadeira de rodas, no processo contra a Berkshire Bed Company.

O tribunal ouviu que a cama era uma das cinco entregues na casa de Busby, em agosto de 2013, quando ela estava reformando a propriedade. A mulher ficou ferida apenas uma semana após a entrega da cama.

“Eu estava posicionada de joelhos sobre ele”, disse ela ao juiz. “Eu me virei, abaixei a mão e senti como se tivesse sido catapultada da parte de trás da cama”, ressaltou. “Minha cabeça bateu no chão, eu caí para o lado e, em seguida, ouvi como uma mola no meu corpo estalar”, completou.

Busby afirma que as duas metades que compunham a base, não estavam bem encaixadas e que dois pés estavam faltando no final da cama, criando uma diferença de altura entre uma extremidade e outra.

Seu advogado Winston Hunter disse que esperava que o colchão suportasse seu peso enquanto ela estava na cama, mas não conseguiu.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Mulher fica paralisada após ser 'catapultada' de cama

Mulher fica paralisada após ser ‘catapultada’ de cama

Créditos: Reprodução

Mulher fica paralisada após ser 'catapultada' de cama

Mulher fica paralisada após ser ‘catapultada’ de cama

Créditos: Reprodução

Mulher fica paralisada após ser 'catapultada' de cama

Mulher fica paralisada após ser ‘catapultada’ de cama

Créditos: Reprodução

Mulher fica paralisada após ser 'catapultada' de cama

Mulher fica paralisada após ser ‘catapultada’ de cama

Créditos: Reprodução

Mulher fica paralisada após ser 'catapultada' de cama

Mulher fica paralisada após ser ‘catapultada’ de cama

Créditos: Reprodução

Mulher fica paralisada após ser 'catapultada' de cama

Mulher fica paralisada após ser ‘catapultada’ de cama

Créditos: Reprodução

Mulher fica paralisada após ser 'catapultada' de cama

Mulher fica paralisada após ser ‘catapultada’ de cama

Créditos: Reprodução

Mulher fica paralisada após ser 'catapultada' de cama

Mulher fica paralisada após ser ‘catapultada’ de cama

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Mulher cai em tanque com tubarões em shopping

Homem come pizza todo dia

Irmãos recriam fotos de infância e surpreendem mãe

Mais galerias

Mulher cai em tanque com tubarões em shopping

Homem come pizza todo dia

Irmãos recriam fotos de infância e surpreendem mãe

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1294635’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL