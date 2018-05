Mulher faz mais de 80 cirurgias para curar câncer de pele causado por bronzeamento

(Fotos: arquivo Lisa Pace/ Buzzfeed)

A norte-americana Lisa Pace é loira, de pele extremamente branca e foi diagnosticada com câncer de pele aos 23 anos de idade, quando na faculdade usava camas de bronzeamento artificial sem se importar com os riscos que sua saúde corria. Hoje, aos 42, já teve que realizar 86 cirurgias contra a doença.

Manchas cancerosas começaram a aparecer em sua pele, incluindo carcinomas de células basais e escamosas, assim como melanomas malignos, o tipo de câncer de pele mais perigoso dentre todos os existentes. Com o intuito de remover as manchas, cirurgias foram feitas em seu rosto, braços, seios, pernas, costas e tronco no decorrer desses últimos vinte anos.

“Na época eu não odiava a minha pele ou queria me parecer com outra pessoa, mas sempre que eu estava bronzeada as pessoas comentavam que eu parecia bem, e isso mexe com a sua cabeça”, diz Pace em matéria do Buzzfeed EUA, revelando que se submetia à sessões diárias de bronzeamento artificial, sem saber que isso lhe causaria câncer.

Faz um ano que Pace não precisa fazer nenhuma cirurgia, mas ainda se preocupa em ter que lidar com mais cânceres de pele no futuro. “Jovens, fiquem na sombra, evitem usar camas de bronzeamento ou lâmpadas, usem camisas, bonés e óculos de proteção na rua e apliquem protetor solar de forma correta”, diz ela na matéria. “Vocês não precisam de um bronzeado para ser bonitas ou se encaixarem em algum padrão de beleza. Sejam confortáveis com as suas próprias peles e tenham orgulho delas”.

Confira abaixo como ficou a pele de Pace. Aviso: imagens fortes.

Mulher faz mais de 80 cirurgias contra câncer de pele

Créditos: Arquivo Lisa Pace/ Buzzfeed

Fonte: Vírgula UOL