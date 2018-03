Mulher espalha cartazes com foto de amante do marido e recebe críticas

Reprodução Mulher espalha cartazes com foto de amante do marido

Uma mulher de Lisboa, capital de Portugal, resolveu se vingar da amante do marido de uma maneira um tanto radical. Ela espalhou cartazes a detonando nos bairros Campolide, Estrela e Campo de Ourique.

“Esta rapariga destruiu a minha vida. Teve um caso com o meu marido durante meses, sabendo que ele era casado, chegando até a engravidar”, esbravejou. “Mas Deus a castigou e ela perdeu o bebê. Menina do papai que não passa de uma grande puta”, afirmo o cartaz.

Na internet, a mulher foi questionada pela falta de críticas ao marido? Afinal, ele que tinha compromisso com ela. A mulher traída poderá responder pelos crimes de difamação, divulgação de fato da vida privada e uso indevido de imagem. O que você faria se fosse com você?

Fonte: Vírgula UOL