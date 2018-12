Mulher engorda mais 20 kg para ter maior bumbum

Leia maisElefante morre após ficar preso em cerca durante caçada por …Já ouviu falar em Brocolatte? Café com brócolis auxilia …

Atração do programa Botched, do canal E!, a modelo sérvia Natasha Crown revelou novos detalhes sobre sua busca pela “maior bumbum do mundo”. Natasha teve cinco quilos de gordura de seu corpo removida e colocada nas nádegas.

“Minha bunda é como uma outra dimensão. Eu quebrei cadeiras com a minha bunda, eu quebrei camas, tenho pessoas quebrado com meu bumbum”, afirmou.

Embora Natasha não tem sido sempre a mulher curvilínea ela está agora, ela não tem planos de emagrecer no futuro. Na verdade, ela está submetido a diversos procedimentos adicionais para garantir a sua figura mais completa.

“Ao longo dos últimos quatro anos, eu fiz três procedimentos nos glúteos, um aumento dos seios e então eu fiz algumas mudanças no meu queixo, lábios e bochechas”, ressaltou.

A fim de manter suas curvas, Natasha ganhou 20 quilos. “Meu objetivo é ter o maior bumbum do mundo e nada vai me impedir de alcançar meu objetivo”, completou.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Natasha Crown engorda mais 20 kg

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Maggy BerLoon tem fetiche por balões

Ameba em água da torneira mata mulher

Empresa produz bife bovino em laboratório

Mais galerias

Maggy BerLoon tem fetiche por balões

Ameba em água da torneira mata mulher

Empresa produz bife bovino em laboratório

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1298813’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL