Mulher encontra e ajuda amigo da infância que era viciado em drogas e vivia na rua; veja transformação

Patrick Hinga e Wanja Mwaura

No Quênia, Patrick Hinga era um homem que estava completamente perdido, desabrigado e viciado em drogas. Porém, uma reunião inesperada mudou para sempre sua vida. Tudo isso graças a ex colega de classe Wanja Mwaura, que iniciou uma grande transformação em sua vida.

Patrick sofreu grandes problemas com o vício há anos, começando com uma expulsão da escola por fumar maconha. A partir daí, sua vida só despencou. A mãe dele até tentava ajudá-lo e, eventualmente, tentava interná-lo para que recebesse tratamento adequado. Ele fugia e era readmitido diversas vezes.

“Ele reclamou muito e disse que tudo o que eles fizeram foi dar medicação e tratá-lo como um paciente com problemas mentais. E, no entanto, ele não estava mentalmente doente. Por isso, ele continuou fugindo”, disse a mãe de Patrick, que se chama Nancy. “Quando ele estava fora do hospital, ele caminhava pelo bairro completamente nu e revirava o lixo”, relembrou.

Patrick Hinga e Wanja Mwaura

As coisas pioraram quando ele descobriu uma droga chamada Attain. “Não é para ser usado diariamente, mas ele ficou viciado”, disse Nancy. “Ele pagava alguns centavos por comprimido. Ele mesmo roubou documentos de prescrição e conseguiu o remédio”, contou Nancy.

Um belo dia Patrick finalmente fugiu de vez e começou a percorrer as ruas de Nairóbi, desgrenhado e fora de controle, além de estar consumindo drogas onde conseguisse. Então, eis que um belo dia Patrick esbarrou com a velha colega de escola Wanja. Ela começou a conversar com Patrick, que expressou o desejo de sair das ruas e começar uma nova vida.

Wanja verificou rapidamente a possibilidade de uma vaga em um centro de reabilitação e encontrou apoio e doações para o tratamento de Patrick através das mídias sociais. Ela também foi capaz de dar a Patrick algo para se concentrar depois de sua recuperação e ele conseguiu começar seu próprio negócio, uma loja chamada Hinga’s Store.

A transformação de Patrick é incrível. “Eu sinto que sou um homem novo”, disse ele ao Daily Nation. “Rezo diariamente, pedindo a Deus para que eu não seja puxado de volta a essa vida de drogas”, completou.

Transformação de Patrick

Fonte: Vírgula UOL