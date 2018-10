Mulher é presa por filmar empregada caindo do 7º andar

Uma mulher que filmou uma empregada doméstica caindo sete andares de uma janela no Kuwait foi presa. Ela, que não foi identificada, vai passar um ano e oito meses atrás das grades.

No vídeo, a empregada etíope está chorando por ajuda. A mulher é vista segurando a moldura da janela antes de mergulhar sete andares em um toldo de metal no Kuwait.

IMAGENS FORTES

Ela foi acusada de “filmar um indivíduo sem consentimento e publicar”. A mulher disse que registrou o incidente “para provar que ela não machucou” a empregada. No entanto, ela não tentou ajuda e não teve nenhuma reação quando a mulher caiu.

Apesar da queda, a empregada sofreu apenas um braço quebrado e outros ferimentos leves. No vídeo, a patroa ainda é ouvida dizendo “louca, volte” enquanto a mulher grita e cai.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mulher é presa por filmar empregada caindo do 7º andar

Fonte: Vírgula UOL