Mulher é flagrada transportando corpo do marido em mala

Reprodução/Padre Miguel News Mulher foi flagrada transportando corpo do marido em mala

O Exército flagrou uma mulher transportando o corpo de um homem numa mala. “De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o morto seria marido da mulher, que ainda não teve a identidade revelada. Ela foi detida”, afirmou o Extra.

O caso ocorreu em Magalhães Bastos, Zona Oeste do Rio. “Carregando a mala, a mulher foi surpreendida por uma guarnição do Exército que passava pelo local, informou a PM. A abordagem aconteceu próximo ao acesso para a estação de trem, pouco depois das 22h, de onde ela estaria saindo. Desconfiados, os militares verificaram a bagagem e constaram que havia um corpo em seu interior. Eles, em seguida, acionaram a Polícia Militar”, afirmou a publicação.

“Os PMs chegaram ao local e preservaram o ponto onde ocorreu o flagrante até a chegada de agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DH), responsável pelas investigações. Os agentes da especializada realizaram a perícia antes de o corpo ser removido. Ainda não há informações sobre o que provocou a morte do homem”, completou.

Significados de tatuagens na cadeia no Brasil e no mundo

Suástica

De acordo com o levantamento da SSP-BA, a tatuagem em prisioneiros está relacionada a praticantes de crime de intolerância

Créditos: Reprodução

Caveira preta

De acordo com a Cartilha de Orientação Policial, o símbolo foi encontrado por vários prisioneiros ligados à organização White Poser, um dos grupos extremistas que pregam a supremacia branca e tem como alvo judeus, negros, homossexuais e nordestinos

Créditos: Reprodução

Palhaço com arma

Quando o palhaço aparece acompanhado de arma, indica que o presidiário é ainda mais perigoso

Créditos: Reprodução

Soco inglês

O símbolo está ligado a uma corrente de orientação neonazista que tem entre seus líderes Guilherme Lozano Oliveira, o “treze”, que matou o punk Johni Galanciak em São Paulo, de acordo com a Cartilha de Orientação Policial

Créditos: Reprodução

88

Segundo a SSP-BA, os dois números tatuados estão ligados a uma das facções neonazistas mais agressivas. O número oito é uma referência à letra “H”, e a tatuagem faz referência ao termo: Heil Hitler

Créditos:

Adolf Hitler

De acordo com o levantamento da SSP-BA, a tatuagem em prisioneiros está relacionada a praticantes de crime de intolerância

Créditos:

Arame Farpado

Quando a tatuagem é feita no braço, indica que o preso faz negociações para sair da cadeia e, portanto, não é uma pessoa confiável. Prisioneiros que já denunciaram outros criminosos podem ser obrigados a fazer o desenho, segundo a SSP-BA

Créditos: Reprodução

Arma de fogo

Segundo o estudo feito pela SSP-BA, indica que o criminoso usa revólver para cometer crimes. Quando é tatuada na barriga, indica roubo. Na perna, significa latrocínio

Créditos: Reprodução

Artigos do CPB

A referência pode vir explícita ou não, os mais comuns são art. 33, art. 121, art. 171 e o art. 157

Créditos: Reprodução

Carpa-Carpa

Segundo a SSP-BA, a maioria dos criminosos portadores dessa tatuagem tem passagem por tráfico de drogas e formação de quadrilha. Ela pode ser feita com a cabeça para cima, que indica uma posição de chefia, como também com cabeça de dragão, que indica privilégios dentro da quadrilha. A SSP-BA relacionou o tipo de tatuagem ao PCC, quando vista no corpo de prisioneiros

Créditos: Reprodução

Caveira com punhal

De acordo com a SSP-BA, um criminoso com a tatuagem que combina caveira e punhal é um membro respeitado no mundo do crime, geralmente ligado a homicídio e assassinato de policiais

Créditos: Reprodução

Chuck

Segundo a Cartilha de Orientação Policial feita pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, portadores dessa tatuagem na cadeia possuem perfil violento e costumam ter várias passagens por prática de roubo e homicídio. Também pode indicar associação à facção criminosa A.D.A. – Amigo dos Amigos. Quando o personagem aparece armado, é comum que o preso seja matador de policial

Créditos: Reprodução

Coringa

Geralmente indica prática de roubo e possível envolvimento com morte de policiais. Prisioneiros com tatuagem de coringa costumam ser perigosos e frios, já que o personagem representa o sarcasmo, segundo a SSP-BA

Créditos: Reprodução

Cruz

Na maioria dos casos observados, a tatuagem indica que a pessoa já esteve presa e foi condenada. Pode simbolizar a fé de um criminoso, até indicar alta periculosidade se estiver tatuada no meio das costas. As informações são da cartilha elaborada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia

Créditos: Reprodução

Cruz com caveira

Quando a cruz tem uma caveira no centro, indica lealdade com os parceiros

Créditos: Reprodução

Cruz de ferro

De acordo com o levantamento da SSP-BA, a tatuagem em prisioneiros está relacionada a praticantes de crime de intolerância

Créditos: Reprodução

Diabo

Comum entre os presos que cometeram homicídio, que sentem o prazer em matar e não se arrependem dos crimes cometidos, segundo a SSP-BA

Créditos: Reprodução

Duende

Na cadeia, pode significar usuário ou traficante de drogas, segundo a pesquisa da SSP-BA. Em investigações, ficou comprovado que prisioneiros com o desenho tatuado no corpo eram responsáveis pelo empacotamento e testes de qualidade de drogas

Créditos: Reprodução

Escorpião

O animal tatuado no corpo está normalmente presente em prisioneiros ligados ao PCC, segundo a Cartilha de Orientação Policial

Créditos: Reprodução

Índia

Comum entre matadores de policiais e praticantes de roubo, de acordo com a SSP-BA. A índia representa a deusa da beleza que usa a sedução para atrair vítimas. No Rio de Janeiro, é bastante usada por traficantes

Créditos: Reprodução

Jesus escrita

Créditos: Reprodução

Jesus

A imagem foi primeiramente usada por criminosos russos, para indicar que desde cedo tinham uma vida ligada ao crime e que foram condenados, assim como Jesus, de acordo com dados da Cartilha de Orientação Policial. No Brasil, a imagem de Jesus como tatuagem em prisioneiros está relacionada a homicídio e latrocínio

Créditos: Reprodução

Mago

Segundo a SSP-BA, o desenho também está relacionado ao uso e tráfico de drogas. Na cadeia, o mago pode estar relacionado ainda a assaltos coletivos e à fabricação de explosivos

Créditos: Reprodução

Morte

Muito comum entre criminosos ligados a grupos de extermínio, segundo a Cartilha de Orientação Policial. Geralmente, são prisioneiros que fizeram “justiça com as próprias mãos”. Uma das variações já foi ligada a membros do Primeiro Comando da Capital (PCC)

Créditos: Reprodução

Morte com arma

O desenho da morte com fuzil foi apontado pela SSP-BA como símbolo de membros do PCC

Créditos: Reprodução

Nossa Senhora

Segundo Cartilha de Orientação Policial, o significado depende da localização. Quando tatuada em tamanho pequeno no peito, significa proteção. Se a imagem estiver em tamanho maior no meio das costas, indica que o preso foi violentado sexualmente ou praticou estupro. Nos braços, pernas e barriga geralmente representa crime de latrocínio

Créditos: Reprodução

Palhaço

Segundo a Cartilha de Orientação Policial, a maioria dos prisioneiros portadores dessa tatuagem tem ligação com a prática de roubo, formação de quadrilha e envolvimento com morte de policiais. As variações apresentam sorriso sarcástico, armas e podem aparecer acompanhadas de caveira

Créditos: Reprodução

Pênis

A cartilha elaborada pela SSP-BA indicou que o desenho é usado para punir estupradores. Ter esse tipo de tatuagem na cadeia faz com que o preso seja servo sexual de outros prisioneiros

Créditos: Reprodução

Pontos na mão

Segundo a pesquisa da SSP-BA, também é possível encontrar referências aos crimes cometidos em pontos tatuados nas mãos e no rosto. Por exemplo: cinco pontos na mão indica que o prisioneiro cometeu homicídio. Um ponto na mão representa que o prisioneiro é batedor de carteira. Dois pontos na mão significam que o criminoso é um estuprador. Três pontos na mão são usados por traficantes e viciados em drogas. Cinco pontos na mão indicam ligação com os crimes de roubo e homicídio. Duas linhas cruzadas com nove pontos estão relacionados a homicídio. Quatro pontos formando um quadrado são feitos por traficantes de drogas

Créditos: Reprodução

Símbolo da anarquia

S.H.A.R.P. e RASH: A tatuagem, de acordo com a apuração da SSP-BA, está ligada a pessoas anarquistas

Créditos: Reprodução

Saci pererê

É um símbolo criado para identificar traficantes e usuários de drogas. A imagem é normalmente tatuada no braço ou na barriga. O criminoso com esse desenho no corpo é responsável pela preparação e distribuição da droga, segundo a SSP-BA

Créditos: Reprodução

São Sebastião

É uma tatuagem que, na cadeia, presos que cometeram crime sexual são obrigados a fazer, de acordo com a SSP-BA

Créditos: Reprodução

Sereia

Segundo a Secretaria de Administração de Penitenciária de São Paulo (SAP), a imagem tatuada na perna direita indica que o prisioneiro foi condenado por crimes como estupro e abuso

Créditos: Reprodução

Soco inglês

De acordo com o levantamento da SSP-BA, a tatuagem em prisioneiros está relacionada a praticantes de crime de intolerância

Créditos: Reprodução

Túmulo

Indica que o criminoso é leal e sabe guardar segredos, de acordo com a SSP-BA. Também pode significar o número de pessoas que o presidiário matou, se a tatuagem estiver acompanhada de datas ou números

Créditos: Reprodução

Ying Yang

A tatuagem foi encontrada em vários membros do PCC que estavam na cadeia, segundo a SSP-BA

Créditos: Reprodução

Ícones russos

Tatuagens russas são as mais respeitadas por apresentar os símbolos mais temido em qualquer prisão do mundo.

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Ícones russos

Qualquer prisioneiro com estas marcas no seu corpo é tratado com muito respeito por outros detentos.

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Ícones russos

Existem gangues que usam estas tatuagens para simbolizar a lealdade ou puramente por superstição. Essas tatuagens são altamente codificados e muitas vezes eles contam uma história na vida criminal.

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Armas

A arma é o que leva à condenação de uma alta porcentagem de prisioneiros, uma vez que é a sua ferramenta preferencial de escolha para cometer o crime.

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Armas

Há uma grande fascínio por armas e por isso é comum encontrar condenados com tatuagens de armas.

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Armas

Cada tipo de arma pode ter ainda seu próprio significado simbólico.

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de gangues

A maioria das prisões são controladas por gangues, especialmente nas Américas.

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de gangues

Condenados tem que mostrar filiação aos “donos” da prisão para garantir a sua sobrevivência e para obter privilégios especiais e tratamento especial.

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de gangues

Há quadrilhas que se associam a números, cores e símbolos.

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Teia de aranha

Uma teia de aranha é usada para representar uma longa estada na prisão, em analogia com o tempo que a aranha gasta para fazer a armadilha para suas presas. Geralmente, ficam ao redor do cotovelo e pescoço. Se você deseja ter essa tatuagem, deve ter em mente que ela vai parecer uma autêntica tatuagem de prisão se você não usar várias cores, já que geralmente elas não estão disponíveis na prisão.

Créditos: Reprodução

Lágrima

É umas das tatuagens de prisão mais amplamente reconhecidas e pode ser encontrada nas prisões em todo o mundo. No entanto, seu significado variam de uma para outra prisão ou de uma área geográfica para outra.

Créditos: Reprodução

Lágrima

Em alguns lugares, ela pode ser usado para significar uma pessoa condenada por assassinato, enquanto em outros lugares é um símbolo de uma pena de prisão. Em alguns casos, um preso pode usá-la para simbolizar um dos seus amigos que foi assassinado e eles estão em busca de vingança.

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Três pontos

A tattoo de três pontos representam “my crazy life” (minha vida louca) e não é necessariamente um símbolo de afiliação a uma gangue específica, mas mostra um leva um estilo de vida de gangue. Os três pontos podem levar algum simbolismo religioso, também como ser uma representação da Santíssima Trindade.

Créditos: Reprodução

Coroa de cinco pontos

A coroa de cinco pontos é um símbolo do Latin Kings Gang. Este grupo é um dos maiores de origem hispânica nos EUA, mas sua influência e filiação são espalhadas por diferentes partes do mundo, especialmente nas prisões da América do Sul. Com esta imagem tatuada, você mostra que é um membro da gangue ou pelo menos você promete fidelidade a eles e o que eles representam.

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Cartas

Cartas de baralho podem significar coisas diferentes, mas são muitas vezes associada com a vida na prisão. Indica que o prisioneiro geralmente gosta de jogar ou que sua vida é um jogo e por isso não está preocupado com esta condenação. São muito populares nas prisões russas onde cada carta do baralho tem um significado específico.

Créditos: Reprodução

Relógio sem ponteiro

O relógio representa o tempo e a falta de ponteiros indica que você está cumprindo uma sentença longa.

Créditos: Reprodução

EWMN

Significa “Evil, Wicked, Mean and Nasty” (mau, pervertido, ruim e desagradável)

Créditos: Reprodução

Tattoos de gangues

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de gangues

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Armas

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de gangues

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de gangues

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de gangues

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Tattoos de cadeia

Créditos: Reprodução/Tattoo Journal

Fonte: Vírgula UOL