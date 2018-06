Mulher é engolida por cobra de sete metros em milharal na Indonésia

A mulher foi supreendida pelo animal em uma plantação de milho

Wa Tiba, 54 anos, foi engolida por uma cobra python de sete metros na Indonésia, segundo o Independent. A moradora de um vilarejo deixou a sua casa para checar uma plantação de milho quando foi surpreendida pelo animal. É o segundo incidente do tipo no país desde 2017. A plantação de milho fica a poucos metros de onde Wa Tiba morava e é cercado por penhascos e cavernas.

Pythons geralmente se alimentam de mamíferos pequenos. Ataques a humanos seriam raros. Ao notar que a irmã não retornava do milharal, a irmã de Tiba alertou vizinhos e montou uma equipe de busca. Locais encontraram a cobra tão inchada que mal podia se mover. Ao abrir o animal, eles descobriram que Wa Tiba estava dentro do animal.

Fonte: Vírgula UOL