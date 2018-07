Mulher é encontrada dentro de cobra de 7 metros

Mulher é encontrada em cobra

Pela segunda vez em pouco mais de um ano, uma pessoa na Indonésia foi engolida inteira por uma cobra.

Wa Tiba, de 54 anos, deixou sua casa na ilha de Muna para visitar seu milharal na noite de quinta-feira.

As cobras normalmente se alimentam de mamíferos menores. Os ataques a humanos devem ser tão raros quanto ganhar na loteria e ser atingidos por um raio ao mesmo tempo, de acordo com o Washington Post. No entanto, tal horror aconteceu em uma ilha adjacente no ano passado, quando o corpo de um homem foi tirado de uma python.

Tiba estava preocupada com javalis, não com cobras, enquanto caminhava pelo milharal naquela noite. Os porcos estavam atacando as plantações ultimamente, portanto, a inspeção.

Quando ela não retornou ao nascer do sol, sua irmã foi ao campo para procurá-la. Ela encontrou apenas as pegadas de Tiba, a lanterna, o facão e os chinelos.

Na manhã de sexta-feira, cerca de 100 pessoas da aldeia de Persiapan Lawela vasculharam os campos.

Eles encontraram a cobra a algumas dezenas de metros dos pertences de Tiba. Tinha 7 metros e estava tão cheia que mal conseguia se mexer. Uma longa protuberância no meio do corpo indicava algo terrível.

Assista ao vídeo: atenção, IMAGENS FORTES



Os aldeões mataram a cobra e a deixaram no chão e se aglomeraram em torno dele, clamando e chorando e alguns fazendo vídeos enquanto um homem se ajoelhava e cuidadosamente cortava a protuberância com um facão.

Ele dividiu a carne de cobra Tiba estava intacta dentro da cobra, vestida exatamente como ela quando foi ver o milho.

Ela provavelmente não morreu dentro da cobra: uma píton reticulada prende sua presa com uma mordida, então envolve seu corpo em torno da vítima, apertando até que a vítima não possa respirar, antes de engoli-la.

Fonte: Vírgula UOL