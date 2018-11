Mulher diz conversar com animais para curá-los

Uma terapeuta de Nova York chamada Shira Plotzker, que cuida de cães, cobras, lobos e elefantes, cobra um “serviço” de comunicação com animais. A doutora Doolitle da vida real cobra US$ 100 (R$ 389) por meia hora.

Especialistas, antes em dúvida, estão começando a se interessar pelos talentos dela. Jornais e sites de várias partes do mundo também estão falando sobre Plotzker.

Aleda Cheng, uma veterinária de Nova Jersey, disse ao jornal inglês Guardian que passou de cética a militante após ela ter recomendado acupuntura após conversar com um gato doente.

Outro cliente chamado Janis Kowalski também deu depoimentos elogiando Plotzker por ter resolvido problemas com seu cão.

