Mulher declarada morta após acidente é encontrada viva em geladeira

Uma mulher e outras duas pessoas foram encontradas sem sinais vitais após um acidente de carro em Joanesburgo, na África do Sul. De acordo com a agência France-Presse, eles foram encaminhados pela ambulância ao IML local.

Mas, algumas horas depois, quando foi aberta a geladeira em que estava o corpo, a mulher estava respirando. “Nós seguimos todos os procedimentos na cena do acidente. Não sabemos o que houve”, disse o responsável pela ambulância.

Fonte: Vírgula UOL