Mulher decide reduzir seios após não conseguir amamentar os próprios filhos

“Foi de cortar o coração”, diz Rachel por não conseguir amamentar os próprios filhos por causa do tamanho dos seios. A moça de 26 anos, moradora da cidade de Camarthen, no País de Gales, possui um busto enorme que a impediu de dar leite materno aos filhos Layla, de seis anos hoje, e Ollie, de cinco.

“Eu tentei amamentar meus filhos, mas meus seios são muito grandes, então eu não pude. A parte superior do meu peito cobria seus rostos e eu ficava nervosa achando que eles seriam sufocados. E o leite poderia sair muito rápido por causa do tamanho dos meus seios e sufocá-los“, diz Rachel ao Metro UK. “A dor nas costas que sempre tive por causa dos seios também me impediu de amamentar”, conclui.

Rachel, que tem seios grandes desde os 14 anos de idade e sempre usou sutiã GG, conta que o tamanho a impedia também de brincar com os filhos: “Eu não conseguia descer até chão para brincar com eles. Foi quando percebi que precisava me livrar do excesso dos seios“.

Agora, Rachel se prepara para uma cirurgia de redução de mama, apoiada pelos parentes. “Meus pais viram o quão desesperada eu estava e concordaram em pagar a minha cirurgia”.

“Estou animada para me sentir mulher novamente e finalmente poder usar roupas femininas e sutiãs que não sejam GG”, diz ela, e finaliza: “Mas, estou feliz mesmo é em poder me sentir como uma mãe e ser capaz de brincar com os meus filhos enquanto eles estão crescendo. Eu sei que vou me sentir incrível, pois meus seios sempre foram a única coisa que me impediram“.











