Mulher de 92 anos mata o filho porque ele pretendia enviá-la a asilo

A americana Anna Mae Blessing, de 92 anos, matou seu filho de 72 anos porque ele pretendia enviá-la para uma casa de assistência a idosos.

Leia maisMelhor pai! Solimões abençoa fotos do filho com o namorado no …

“Você tirou minha vida, então eu vou tirar a sua”, disse Anna à polícia depois de ter sido presa. Ao juiz, ela afirmou ainda que o filho reclamava constantemente que era muito difícil viver com a mãe.

Segundo o site inglês Daily Mail, a mãe entrou no quarto do filho e atirou enquanto ele dormia ao lado da namorada.

Fonte: Vírgula UOL