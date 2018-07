Mulher de 21 anos não sabia que estava grávida até dar à luz gêmeos no banheiro

A inglesa Beth Bamford, de 21 anos, não sabia que estava grávida até que deu à luz gêmeas enquanto estava sozinha no banheiro de sua casa. A mãe, que já tem outras duas crianças de três e dois anos, continuava tendo menstruações regulares e achou que estava apenas engordando.

“Eu estava dormindo e comecei a sentir muitas dores. Fui ao banheiro e, enquanto estava sentada no vaso sanitário, dei à luz. Não tive tempo de sentir nada, foi tudo muito rápido”, contou ao site inglês Metro.E continuou: “liguei para o serviço de emergência e eles me ajudaram pelo telefone. Depois que a primeira bebê nasceu, disseram que eu devia tirar a placenta. Então, empurrei com força mais uma vez e outro bebê saiu. Foi um choque”.

Ainda segundo o tabloide, Beth procurou o médico algumas vezes achando q estivesse doente, mas ninguém suspeitou de uma gravidez.

