Mulher de 102 anos é pessoa mais velha a saltar de paraquedas

A idade é só um número para Irene O’Shea. No fim de semana, a australiana celebrou seu 102º aniversário fazendo paraquedismo, uma tradição anual que ela mantém desde os 100 anos.

Este ano, no entanto, foi ainda mais especial. Ela se tornou a mais antiga paraquedista do mundo.

Mergulhando mais de 14 mil pés, O’Shea fez o mergulho no domingo com Jed Smith, o mesmo instrutor com quem ela pulou anteriormente.

“Irene e Jed completaram uma bela queda suave, caindo a 220 quilômetros por hora através de nuvens finas, antes do paraquedas abrir suavemente”, disse o representante da SA Skydiving Matt Teager à People, observando que O’Shea “era uma alegria absoluta”.

Como nos anos passados, a centenária dedicou seu salto para sua falecida filha, que morreu de Doença do Neurônio Motor (MND). O’Shea, desde então, fez uma parceria com a associação MND da Austrália do Sul para aumentar a conscientização e os fundos para a causa.

“Eu perdi minha filha para aquela doença terrível há dez anos e sinto sua falta”, disse O’Shea ao Herald Sun.

Desde o primeiro salto, O’Shea arrecadou cerca de US$ 12 mil para a MND, informou a agência de notícias. Este ano não foi diferente e a SA Skydiving entrou em uma campanha via GoFundMe para levantar fundos.

Irene O’Shea salta de paraquedas ao 102 anos

Créditos: SA Skydiving

Créditos: Bryce Sellick e Matt Teager/SA Skydiving

Créditos: SA Skydiving

Créditos: Bryce Sellick e Matt Teager/SA Skydiving

Fonte: Vírgula UOL