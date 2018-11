Mulher dá escândalo e vai presa por não ser permitida a beber vinho em avião

Uma mulher irlandesa de 50 anos foi presa por ameaçar e gritar com atendentes de voo da Air India após eles negarem bebida alcoólica a ela.

A passageira pediu para falar com o piloto depois que o comissário se negou a dar outra garrafa de vinho por considerar que ela já estava bêbada. A mulher andou pela cabine executiva gritando, pulando, esbravejando e xingando os funcionários e outros viajantes por mais de cinco minutos.

Os passageiros do voo, que ia de Mumbai para Londres, disseram que ela gritava: “eu trabalho para você todos, p*”. A mulher se identifica como advogada criminalista internacional. Segundo o site Daily Mail, a polícia do aeroporto de Heathrow confirmou a prisão.

Fonte: Vírgula UOL