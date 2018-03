Mulher dá a melhor resposta para quem perguntou “como ela conquistou marido tão bonito”

Reprodução/Instagram Jenna e o marido

Jenna Kutcher é uma fotógrafa norte-americana de 29 anos, que sempre incentivou as mulheres a aceitarem seus corpos como são. Ela tem mais de 270 mil seguidores no Instagram, porém foi uma resposta que chamou a atenção do mundo e acabou viralizando.

Ao postar uma foto com o marido Drew Kutcher curtindo uma praia no Havaí. recebeu uma mensagem de um seguidora que dizia que “não acreditava que ela tinha conseguido um homem tão bonito”.

Foi aí que Jenna arrasou na resposta. “Uma vez alguém me mandou uma mensagem dizendo que não podia acreditar que eu conquistei um cara tão lindo como Drew Kutcher. Eu vou ser sincera: isso me pegou desprevenida. Parte da minha insegurança com meu corpo vem de ser casada com o Sr. Tanquinho em pessoa”, afirmou.

“Como eu, cheia de curvas, consegui ficar com ele? Eu, às vezes, me sinto sem valor e então escrevo narrativas na minha cabeça que, por não ser magra, eu não o mereço. Este homem abraçou todas as curvas, cada covinha, quilos e espinhas nos últimos dez anos e sempre me lembrou que eu sou linda, mesmo quando meu diálogo interno não batia com essa ideia”, disse.

Jenna ainda finalizou: “Então, sim, minhas coxas encostam uma na outra, meus braços são grandes e minha barriga salta, mas há muito mais coisas em mim para ele amar e eu escolhi um homem que pudesse lidar com isso (e muito mais!). Eu sou tão mais que meu corpo, ele também, e você também. O verdadeiro amor não vê tamanho”. Maravilhosa, sim ou com certeza?

Projeto mostra reação de pessoas ao verem pessoas acima do peso

Projeto 'Wait Watchers'

Wait Watchers é uma experiência social em forma de série fotográfica, que virou um livro. Nela, a fotógrafa Haley Morris capturou como os completos estranhos reagiam a pessoas com excesso de peso nas ruas.

Créditos: Reprodução/Haley Morris-Cafiero

