Mulher cria looks incríveis que combinam com obras de arte famosas

Muita gente acredita que a vida imita a arte. Para a social media e apaixonada por arte Ariel Adkins, a moda é a grande imitadora dessa história toda.

Inspirada por artistas do nível de Mondrian, Yayoi Kusama,Kandinsky e muitos outros, Ariel cria peças e looks que parecem ter saído direto das molduras e instalações artísticas desses mestres.

No @artfullyawear, ela compartilha algumas de suas criações, ao lado da obra original. Em alguns casos, Ariel quase se confunde às pinturas, graças à perfeição da arte reproduzida nas roupas. Fora que é estiloso e único andar por aí como uma obra de arte, não é mesmo?

Corre lá no Instagram para seguir Ariel e acompanhar suas novidades artísticas cheias de criatividade!

Por enquanto, te deixamos com uma galeria com os melhores looks criados por ela:

Fonte: Vírgula UOL