Mulher corta pênis do marido com faca de cozinha e joga órgão pela janela

Karuna Sanusan, de 24 anos, cortou o pênis do marido Siripan, de 40 anos, enquanto ele dormia e jogou o órgão pela janela depois de descobrir que ele a estava traindo com mais de uma mulher.

A jovem esperou o marido dormir e usou uma faca de cozinha para fazer o corte. Os vizinhos chamaram a polícia durante a madrugada e Karuna foi presa após confessar o crime.

“O homem perdeu muito sangue e está sob cuidados médicos. Mas, nunca mais poderá usar o pênis da mesma forma”, disse o delegado responsável pelo caso. O casal, que vive na Tailândia, trabalha junto vendendo vegetais orgânicos em uma feira.

Mulher assumiu o crime

Fonte: Vírgula UOL