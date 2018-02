Mulher corta o dedinho da mão de propósito e transforma em pingente

(Foto: reprodução/ Mercury)

Parece cena do filme Jogos Mortais, mas é vida real! A britânica Torz Reynolds, que trabalha com modificação corporal, cortou o dedinho da mão direita de propósito porque ‘acha bonito’. E tem mais: ela o transformou em um pingente.

Reynolds retirou o dedo mínimo com um alicate no dia de Valentine’s Day de 2017 e guardou no congelador ao lado de um saco de ervilhas por 365 dias. Nesta quarta, para celebrar ‘um ano sem o dedinho’ ela o colocou um em pingente. “Eu pensei que fazer um colar seria a coisa mais fácil de se fazer, e eu queria algo para marcar esse primeiro aniversário”, diz ela ao Metro. “Vou precisar escolher onde eu o uso. Eu não usaria isso no trabalho, mas definitivamente será o meu favorito no restante do tempo”, diz.

Ao site, ela relembra que costumava praticar dobrando o dedo para ver se poderia viver sem ele. “Eu acho realmente fofo e não conseguia parar de pensar nisso, até decidir cortá-lo”, conta e explica como foi: “O meu namorado e eu tivemos um bom jantar e depois o cortei. Não foi tão ruim. Antes, eu não tinha certeza se poderia viver sem ele, mas eu posso. Não mudou nada. Adoro, é tão fofo”.

Quando o cortou, Reynods postou no Instagram a foto da mão já sem o dedo e com os pontos. Ela escreveu: “Cortei meu próprio dedo? Sim. Doeu? Sim. Por que fiz isso? Porque eu gosto. Eu mesma fiz? Sim. Vou sentir falta dele? Ainda não sei. Tenho problemas mentais? Provavelmente, mas funciona pra mim”.

Como agrado, o seu namorado deu a ela uma colação de pequenos chapéus para o dedo. Veja como ficou, mas cuidado: contém imagens fortes.

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Créditos: reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL