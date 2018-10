Mulher cai em tanque de tubarões em shopping

Uma mulher caiu em um tanque de tubarões em um shopping chinês quando os animais eram alimentados. Ela sobreviveu milagrosamente, apesar de dois tubarões a terem cercado por cerca de um minuto.

A mulher foi puxada da água por dois seguranças e foi embora sem ferimentos, segundo relatos locais.

Caso ocorreu na China

O acidente ocorreu ontem no Wuyue Plaza, em Jiaxing, província de Zhejiang, leste da China.

Imagens mostram a mulher caminhando antes de tropeçar e mergulhar na água. Uma multidão, em seguida, reúne em torno de como ela é vista nadando na água, enquanto os dois pequenos tubarões a cercam.

Mulher não se feriu

De acordo com um porta-voz, um membro da equipe estava atrasado para uma reunião e usou o corredor como um atalho quando ela tropeçou na tampa do tanque aberto e caiu.

“Ela foi rapidamente resgatada do tanque e não sofreu nenhum ferimento”, ressaltou.

Mulher cai em tanque com tubarões em shopping

Fonte: Vírgula UOL