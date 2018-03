Mulher agredida por ex posta foto ensanguentada e vira alvo de ataques

Edilene

A microempresária Edilene Santos postou no Facebook uma foto em que aparece ensanguentada após sobreviver de um ataque do ex-companheiro, que tentou matá-la estrangulada e, por não obter sucesso, ainda lhe golpeou com um martelo na cabeça. O caso ocorreu em Piedade, interior de São Paulo.

O homem fugiu e Edilene resolveu usar as redes sociais para pedir ajuda na captura dele. “Essa noite fui vítima de uma tentativa de homicídio em minha casa pelo pai da minha filha, ele invadiu minha casa, pois estamos separados já tem um tempo. Me encontro na santa casa, já fiz boletim de ocorrência e a polícia está atrás dele! Peço que me ajudem se tiverem qualquer notícia sobre o mesmo pois ele fugiu”, escreveu no Facebook.

Edilene

Apesar disso, Edilene sofreu muitos ataques na web e muita gente duvidou da veracidade das informações. “Eu postei a foto e as pessoas falaram ‘nossa mas teve tempo pra tirar a foto?’. Se eu não postasse a foto as pessoas iam falar ‘ué, mas cadê a prova???’”, escreveu.

Confira os dois relatos de Edilene Santos no Facebook:

Fonte: Vírgula UOL