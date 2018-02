Muito, muito glitter: 20 makes que estão bombando no Carnaval de SP

20 ideias de makes que estão bombando no Carnaval de SP

1 de 20

Makeup Carnaval de SP

Créditos: Instagram / Reprodução

O Carnaval começou e coloriu as ruas de São Paulo. Fantasias, perucas coloridas e maquiagem são “regra” para quem está participando dos blocos de rua paulistanos. Glitter e purpurina não podiam ficar de fora. Homens e mulheres abusam nas cores, brilho e adereços para incrementar a maquiagem durante o Carnaval. Confira 20 tendências dos bloquinhos na galeria de fotos acima, e inspire-se para fazer bonito no Carnaval.

Fonte: Vírgula UOL