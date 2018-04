Muito além de ‘Pesadão’! IZA lança álbum de estreia: ‘Não me prendo a gênero musical’

(Foto: divulgação) Iza

Leia maisNamorado de Jojo Todynho vira funkeiro e será empresariado por …Rodrigo Santoro vive homem doente em clipe ‘Oceans, de Alok. …

Em apenas seis meses, desde que conquistou o grande público com o poderoso hit Pesadão, IZA mostrou a que veio. A música, que tem participação de Marcelo Falcão, do O Rappa, teve a aceitação imediata do povo brasileiro e se tornou uma das mais ouvidas e cantadas desde então. Agora, a carioca de 27 anos acaba de lançar o álbum de estreia, Dona de Mim, e quer provar que não é dona de um hit só.

“‘Pesadão’ é muito grande na minha carreira agora. Mas, ainda é cedo para afirmar que ela será a música da minha carreira”, fala IZA em exclusiva ao Virgula. “Quando a lancei, não sabia o que iria acontecer e foi uma surpresa das melhores. ‘Pesadão’ tem crescido demais e não para. É muito bonito ver como as pessoas têm reagido, e tem atingido todas as faixas etárias. Tenho até fãs mirins”, diz grata ao telefone.

Em Dona de Mim, IZA reuniu um time peso-pesado e chamou os maiores e mais relevantes nomes da música nacional para agregar ao debut: Ivete Sangalo canta em Corda Bamba, Thiaguinho em É Noix e Glória Groove em Rebola, que também tem Carlinhos Brown tocando vários instrumentos percussivos. Há ainda as já conhecidas Ginga, com Rincon Sapiência e claro, Pesadão.

“Todas as participações são muito especiais no álbum”, diz ela, e comenta cada uma: “Carlinhos Brown é um dos maiores produtores do mundo, um ser humano incrível, um cara fora da curva. Ivete é a minha maior referência como artista. Thiaguinho é ‘o cara’ da soul music e do R&B. Glória tem uma das vozes mais bonitas da atualidade e o Rincon é o rapper masculino que mais admiro, porque é muito autêntico e tem um vocabulário raro de ver em um artista. E o Falcão é uma lenda, né!”

Capa de ‘Dona de Mim’

Durante o papo, IZA se mostra empolgada com o lançamento, principalmente porque o álbum tem como objetivo apresentar suas várias facetas e qualidades musicais. “Esse álbum coloca na mesa tudo o que eu gosto musicalmente, que é transformado em uma unidade sonora. Sabe, o meu estilo é pop, mas o que eu quero mostrar com esse álbum é que todo artista é plural. Eu procuro não me prender a nenhum gênero musical”.

Comparação com Beyoncé

Quando apareceu no mundo pop, IZA foi chamada carinhosamente de ‘Beyoncé brasileira’ pelos fãs do gênero. Um jeito fofo e imediato de classificá-la. A cantora acha a menção bastante divertida: “Essa comparação é engraçada, pois tenho que comer muito arroz e feijão para me igualar a ela. De qualquer forma, me sinto elogiada porque a Bey é uma baita referência. Se me comparam à ela é porque estou no caminho certo (risos)”.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

08 de Dezembro de 2017 – Cantora IZA. – ZOEIRA – 15ZO0501 – NLVL

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

08 de Dezembro de 2017 – Cantora IZA. – ZOEIRA – 15ZO0501 – NLVL

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

IZA

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Bastidores do clipe ‘Oceans’, de Alok

João Neto & Frederico

7 maiores boatos que já inventaram sobre Pabllo Vittar

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Bastidores do clipe ‘Oceans’, de Alok

João Neto & Frederico

7 maiores boatos que já inventaram sobre Pabllo Vittar

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1279575’);

});

})(jQuery)





Fonte: Vírgula UOL