Muita franja! Tendência sertaneja chega às passarelas do SPFW

O sertanejo chegou às passarelas do São Paulo Fashion Week, na última quarta-feira (25). A influência do universo country apareceu nas peças das grifes Gloria Coelho e BOBSTORE durante a semana de moda.

A experiente Gloria Coelho levou botas estilo texana para a passarela. Os calçados foram combinados com saias floridas e vestidos leves fazendo um belo mix com o conhecido ar moderno da estilista.

Já a grife BOBSTORE se jogou de cabeça no meio sertanejo. As modelos desfilaram de chápeu e tudo. Além das peças terem o conceito deste universo, as franjas foram presença garantida em todos os acessório da marca. De botas, passando pelas bolsas e até os brincos não economizaram nem um pouco nelas. A coleção foi inspirada nas obras da pintora Georgia O’Keefee, na época em que ela viveu no estado do Novo México, nos Estados Unidos.

Influência country no SPFW

Bobstore

Créditos: Ag. Fotosite / Divulgação

Fonte: Vírgula UOL