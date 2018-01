Mato Grosso registra queda no número de acidentes de trânsito

Um estudo feito pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) apontou uma redução no número de acidentes de trânsito em Mato Grosso nos últimos anos. De acordo com os dados publicados, nesta quarta-feira (11.01), no 1º Anuário Estatístico de Trânsito, em 2012 foram registrados 29.578 acidentes no Estado, enquanto que em 2016 foram 13.000. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar de Mato Grosso e Polícia Rodoviária Federal.

Se comparados os dois períodos (2012 e 2016) a redução é de 56% no número de acidentes de trânsito em Mato Grosso. Em relação aos tipos de acidentes, a colisão foi a categoria mais registrada. Em 2012, Mato Grosso registrou 10.275 colisões, enquanto que em 2016 o número foi de 4.184.

Dias da semana

Os sábados, segundas e sextas-feiras foram os dias da semana em que mais se registraram acidentes de trânsito em Mato Grosso no período de 2012 a 2016. O sábado foi o dia da semana que mais registrou acidentes no período, totalizando 17.005 casos. Em seguida estão a sexta e segunda-feira, com 16.917 e 16.154, respectivamente.

Anuário

O 1º Anuário do Estatístico de Trânsito é um documento técnico que compila dados e informações do trânsito no estado de Mato Grosso, retratando a atual situação do trânsito e todos os seus componentes em nível estadual.

O documento traz ainda os dados da frota do nosso Estado, o número de habilitados por sexo, faixa etária e categoria, bem como o ranking de infrações mais cometidas no Estado. Acesse o material completo do Anuário aqui.