MT Hemocentro conclama população a doar sangue

Enquanto milhares de pessoas estarão curtindo o feriado prolongado de carnaval, outras pessoas podem precisar de doação de sangue nos hospitais públicos de Mato Grosso. E é justamente nesses feriados prolongados que se registra o aumento da demanda por sangue de todos os tipos para socorrer e salvar vidas na rede pública de saúde. Esse aumento de da procura por transfusão está ligada ao alto registro de acidentes de trânsito.

As unidades hospitalares buscam prevenir à necessidade e solicitam ao MT Hemocentro, banco público de sangue estadual, as bolsas de sangue para não serem surpreendidos. De acordo com a diretora do MT Hemocentro, Silvana Salomão, a luta é diária na busca de doadores voluntários, pois pela lei brasileira, a doação de sangue é um ato voluntário, ou seja, depende da boa vontade de cada pessoa.

O próprio MT Hemocentro costuma registrar um aumento de pedidos de bolsa de sangue por parte dos hospitais públicos nesses feriados. Somente em 2017, foram coletadas mais de 14.500 bolsas de sangue; realizados 5.570 atendimentos médicos; e realizadas mais de 1.000 transfusões de hemocomponentes; coletados mais de 415 hemocomponentes por aférese (plaquetas/hemácias duplas).

Além dos atendimentos prestados aos pacientes hematológicos, o MT-Hemocentro atende a demanda sanguínea do Pronto-Socorro de Cuiabá, Pronto-Socorro de Várzea Grande, Hospital Universitário Júlio Muller, Hospital Municipal São Benedito e Hospital Metropolitano de Várzea Grande, sendo suporte também para as 16 Unidades de Coleta e Transfusão distribuídas na Hemorrede Estadual, distribuídas no interior do Estado.

O doador voluntário de sangue Manoel Feliciano da Silva Neto doa desde 1995; já é considerado um doador fidelizado pelo MT Hemocentro. Ele foi fazer a sua parte na semana que antecede ao feriado de carnaval, justamente porque sabe que alguém poderá precisar do seu gesto de boa vontade, especialmente nesse feriado prolongado.

“Exemplos como o do doador voluntário Manoel são essenciais para salvar vidas, mas é preciso maior consciência da importância desse ato de amor ao próximo para que tenhamos um número cada vez maior de doadores. As nossas campanhas de sensibilização são constantes, além de palestras em escolas e empresas e órgãos públicos, mas o retorno nem sempre é o suficiente para manter uma oferta de sangue regularmente e que seja capaz de atender a necessidade da população em geral”, destaca Silvana Salomão, diretora do MT Hemocentro.

Para saber mais a respeito da doação de sangue, entre em contato com o banco de sangue público do Estado, localizado na Rua 13 de Junho, 1055 – Centro Sul, Cuiabá, ou pelo telefone (65) 3623 0044. O horário de atendimento do MT Hemocentro é das 7h às 17h30 e de segunda a sexta-feira.

Existem outras 15 unidades de coleta pelo interior do Estado. Veja a relação.