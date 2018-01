MT é destaque na revista Exame

A secretaria de Estado de Gestão (Seges) foi destaque na revista nacional de negócios Exame pelo trabalho realizado com o Coach na Gestão Pública. A reportagem aborda o panorama da busca pela produtividade e qualidade dos serviços no setor público do País, e cita Mato Grosso pelo resultado animador com a implantação do coaching no serviço público.

O Programa de Liderança e Coaching para os Gestores Públicos teve início em novembro de 2015 com o objetivo de transformar gestores públicos em líderes coaches, e assim contribuir com transformação da cultura do setor público. Em sua 18ª edição, o programa já capacitou mais de 400 líderes e atendeu mais de 20 secretarias do Estado.