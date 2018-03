MPRJ realiza operação para prender quadrilha de traficantes em Teresópolis

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realiza hoje (23) a Operação Mandrake II para desarticular uma quadrilha de traficantes que age no município de Teresópolis, na Região Serrana do estado. Estão sendo cumpridos seis mandados de prisão e sete de busca e apreensão.

A operação também está sendo feita em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado, para onde teria fugido uma das lideranças do grupo, Bruno Silva Souza, conhecido como Bumba, que escapou do sistema prisional.

Segundo informações do Ministério Público, foram denunciados nove integrantes de uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas nas comunidades do Perpétuo, Rosário e Fonte Santa, todas no município da Região Serrana.

A denúncia a que o Ministério Público teve acesso indica que a quadrilha utiliza armas de fogo para sustentar seu poder e também para recrutar adolescentes para a venda de drogas ilícitas na região.

As investigações foram iniciadas em 2017, com apoio da Coordenadoria de Inteligência da Polícia Militar e do 30º BPM (Teresópolis), quando foi identifico que lideranças do tráfico de Teresópolis, mesmo presas, “continuavam a exercer poder sobre as comunidades e sobre seu subordinados soltos”.

Por esse motivo, a operação também realiza buscas na galeria e na cela ocupada por Wesley da Silva Neves, vulgo 2l, um dos líderes do grupo, na Penitenciária Vicente Piragibe.

Fonte: Agência Brasil