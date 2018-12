MPRJ e polícia civil cumprem mandados na prefeitura de Arraial do Cabo

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil cumprem hoje (18) 16 mandados de busca e apreensão em Arraial do Cabo, inclusive na sede da Prefeitura do município da Região dos Lagos fluminense. Os mandados são parte da investigação de um esquema de fraude em contratos públicos.

De acordo com a Polícia Civil, diferentes empresas de fachada foram contratadas pela prefeitura para a prestação de serviços de alimentação, papelaria, publicações oficiais e máquinas e equipamentos. Além de não terem seus endereços de funcionamento encontrados, as empresas não executaram os serviços para os quais foram contratadas.

Há indícios ainda de que as pessoas vinculadas à prefeitura e os verdadeiros beneficiários dos contratos firmados com as empresas, ainda não identificados, constituíram uma organização criminosa voltada a desviar recursos públicos.

A investigação envolve os crimes de organização criminosa, peculato, fraude a licitações e corrupção ativa e passiva.

Fonte: Agência Brasil