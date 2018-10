MPF investiga morte de indígena em confronto em base da Funai em MT

O Ministério Público Federal (MPF) abriu procedimento investigatório para apurar o conflito entre indígenas e funcionários da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Colniza, na região noroeste de Mato Grosso, que, segundo informações do comando da Polícia Militar (PM) na região, resultou na morte de um índio.

Segundo nota do MPF-MT, o confronto se deu na base de proteção da Funai aos índios isolados da terra indígena Kawahiva do Rio Pardo e envolveu também a ação de madeireiros. A PM realizou perícia no local nesta -feira (12) em cará de apoio técnico à Polícia Federal (PF), que investiga o caso.

Em nota, a Funai disse “está acompanhando de perto junto às forças policiais o que, ao que tudo indica, parece sido um ataque feito por indígenas aos servidores da Funai, na Base de Proteção Etnoambiental localizada na Terra Indígena Kawahiwa do Rio Pardo, onde há presença confirmada de índios isolados”.

A portaria de criação da terra indígena Kawahina do Rio Pardo, de 411 mil hectares, foi publicada em 2016 para proteger os índios isolados Kawahina, que vivem de modo autônomo, sem relação com o mundo exterior.