MPE recorre à Justiça e pede cassação de prefeito por abuso de poder

Depois que o juiz da 38ª Zona Eleitoral, Alexandre Paulichi absolveu – em Ação de Investigação Judicial Eleitoral-, o prefeito de Santo Antônio do Leverger (a 35 km de Cuiabá), Valdir Pereira de Castro Filho (PSD), sua vice, Francieli Magalhães de Arruda (PT do B) e o vereador Pedro Fernandes de Mello, popular “Peró/Perozão” (PSD), todos acusados de abuso de poder político nas eleições de 2016; o Ministério Público Eleitoral entrou com recurso no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MT), para derrubar a decisão.

Na contra-argumentação, o promotor Natanael Moltocaro Fiúza, que não concordou com a sentença, e pretende reverter a decisão, ao entrar com novo recurso junto à 38ª Zona Eleitoral, os três políticos teriam usado, durante a campanha eleitoral retroescavadeira para angariar, ilicitamente, votos dos eleitores da zona rural do município.

Na ação, o MPE requer que seja reconhecida a prática do abuso do poder político, atribuídas aos candidatos eleitos. E determinada a cassação dos diplomas obtidos pelos referidos candidatos, declarando-se também a inelegibilidade”, diz trecho do recurso.

O prefeito e outras duas autoridades alegaram em suas respectivas defesas, que a máquina retroescavadeira sobreveio por doação do Programa de Aceleração para Crescimento (PAC 2) do governo Federal, justamente para atender os pequenos trabalhadores rurais.

De acordo com os autos, em depoimento, Benedita Natividade de Queiroz, beneficiada pelo uso da máquina, confirmou, expressamente, que requereu os serviços na Prefeitura Municipal, e que a utilizou para o fomento de sua atividade pesqueira. Já Joilson Rodrigues de Souza, representante dos Produtores Rurais de Santo Antônio do Leverger, em depoimento, confirmou que a máquina era utilizada por diversos pequenos produtores rurais.

O juiz Alexandre Paulichi da 38ª Zona Eleitoral, acatou os argumentos da defesa, e apontou que as testemunhas confirmaram o uso da máquina para fomento da atividade de pequenos trabalhadores rurais, e não para compra de votos.

Já o promotor Moltocaro Fiúza, vê o abuso de poder de forma clara. E de acordo com ele, a máquina estava desde 2012 à disposição da prefeitura para atender pequenos produtores, mas que começou a ser utilizada somente às vésperas das eleições de 2016, nos meses de julho e agosto, período eleitoral, o que demonstrou uso da retroescavadeira para angariar, ilicitamente, votos dos eleitores da zona rural. (Com informações do MPE-MT)