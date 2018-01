MPE investiga incentivos fiscais concedidos ao resort da família Maggi

O Ministério Público de Mato Grosso (MP-MT) investiga supostas irregularidades na concessão de incentivos fiscais para a construção do Malai Manso Resort no Lago de Manso, em Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá. O empreendimento tem como sócios três filhos do ministro da Agricultura Blairo Maggi e outros dois acionistas.