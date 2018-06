MP e polícia fazem ação para prender 19 acusados de tráfico no Rio

Policiais civis fazem hoje (29) uma operação conjunta com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para cumprir 19 mandados de prisão preventiva contra acusados de associação para o tráfico na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, até as 8h40, 21 pessoas tinham sido presas na operação.Também estão sendo cumpridos dois mandados de apreensão de adolescentes.

De acordo com o MPRJ, os acusados atuam em comunidades do 2º Distrito de Duque de Caxias e têm ligação com a facção criminosa que controla a venda de drogas no Complexo da Penha, na zona norte da cidade do Rio.

A investigação, que contou com interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, concluíram que a organização criminosa é liderada por Thiago Barbosa Conrado, conhecido como “Thiaguinho” ou “TH” e por Welinton Oliveira Souza, conhecido como ‘Cara de Porco’.

Segundo o MPRJ, o grupo também realizava roubos na região, que serviam para obtenção de renda para o grupo criminoso. Parte dos lucros angariados nas atividades criminosas eram repassados aos integrantes da facção que integram.

A região alvo da ação de hoje vem sendo palco de disputas entre traficantes e milicianos pelo controle do crime organizado.



Fonte: Agência Brasil