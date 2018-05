MP do Rio fará vistorias em batalhões da Polícia Militar

O Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), informou que inicia este mês visitas técnicas aos batalhões da Polícia Militar. O Ministério Público informou, em nota, que este é o terceiro ano que essas fiscalizações são realizadas e o objetivo primário das visitas é verificar as condições de trabalho da Polícia Militar no estado, determinadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

O MPRJ informa ainda que, embora as visitas técnicas não sejam feitas em função da intervenção federal na segurança pública do Rio, “será possível verificar se houve alguma melhora em relação aos anos anteriores e se, em havendo, essas melhorias podem ter a ver, eventualmente, com a intervenção federal”.

O Ministério Público não informou, no entanto, por qual unidade da PM será iniciada a visita técnica nem o dia em que será feita a primeira ação.

O Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro vêm realizando vistorias nos batalhões da Polícia Militar, tendo a frente o chefe de gabinete da intervenção general Mauro Sinott. Já foram feitas vistorias no 14º batalhão da PM, em Bangu; no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope); no Grupamento Aero-Marítimo, do Batalhão de Ações com Cães; no Grupamento de Ações Táticas da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e em Bangu 3. O objetivo das ações é fazer um diagnóstico das áreas funcionais, para identificar as dificuldades e resgatar a capacidade operacional das unidades da Polícia Militar.

A assessoria do Gabinete de Intervenção Federal informou que as inspeções nas unidades da Polícia Militar têm “por objetivo a coleta de dados para direcionar o trabalho da intervenção no Rio de Janeiro”.

