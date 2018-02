Movimento na rodoviária do Rio durante carnaval deve aumentar 5% este ano

Cerca de 550 mil pessoas deverão passar pela Rodoviária Novo Rio durante o carnaval, a partir do dia 8 até o dia 19 deste mês. A estimativa da Concessionária Novo Rio, que administra o terminal, foi divulgada hoje (6). O número representa aumento de 5% em relação ao carnaval do ano passado.

De acordo com a relações públicas da Concessionária Novo Rio, Beatriz Lima, os destinos mais procurados para quem quer sair do Rio de Janeiro nessa época são as cidades de Cabo Frio, Armação de Búzios, Araruama, Saquarema, Arraial do Cabo, todas na Região dos Lagos, além da Costa Verde e região serrana. Há bastante procura também para as cidades de Ouro Preto (MG), Vila Velha e Vitória, ambas no Espírito Santo. Já o maior movimento de turistas que chegam ao Rio para o carnaval é liderado por paulistas e mineiros, seguidos por capixabas.

Estão programados mais de 20 mil ônibus e 5.360 ônibus extras para atender à demanda no período do carnaval na Rodoviária do Rio.

Campanha

Visando a aproveitar a grande circulação de pessoas nos terminais, as empresas de ônibus Útil, Real Expresso, Sampaio e Expresso Guanabara promoverão na Rodoviária Novo Rio e simultaneamente em mais seis terminais rodoviários do país (São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, São Luís, Brasília e Teresina) a campanha Carnaval Consciente, entre os dias 8 e 10 deste mês.

No dia 8, a campanha será efetuada das 16h às 22h. Nos demais dias, será de 7h às 13h e de 16h às 22h. A campanha prevê a distribuição, em cada terminal, de 5 mil preservativos masculinos e femininos. No Rio, a ação é desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

Além disso, haverá distribuição de adereços de carnaval e de 3 mil folhetos com dicas de saúde e segurança para os passageiros. Beatriz Lima informou que as companhias de transporte “estão reforçando mensagens de alerta para que os passageiros se conscientizem mais”. As mensagens abordam a importância da vacinação contra a febre amarela para quem viaja para áreas de risco; o cuidado com infecções sexualmente transmissíveis (ISTs); excesso de bebidas alcoólicas; a importância do uso do cinto de segurança nos ônibus e os cuidados com crianças em locais com aglomerações.

Na Rodoviária Novo Rio, a Viação 1001 vai promover uma minibanda de ritmistas que tocará marchinhas de carnaval para alegrar os passageiros na área de embarque. Também a Empresa de Turismo do Município do Rio (Riotur) está preparando uma ação de receptivo para deixar quem chega para passar a festa na cidade já no clima de carnaval, informou Beatriz Lima. “A ação vai contemplar tudo: a questão da utilidade pública ao passageiro; entretenimento na área de embarque e para quem está chegando ao Rio também”.

Segundo informou Beatriz Lima, as empresas Útil, Sampaio, Real Expresso e Expresso Guanabara transportam juntas, em média, nos estados onde atuam cerca de 6 milhões de passageiros por mês.

Fonte: Agência Brasil