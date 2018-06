Motoristas de vans lotam galerias da Câmara para acompanhar audiência

Os motoristas de transporte alternativo que operam no município do Rio de Janeiro lotam as galerias da Câmara de Vereadores para acompanhar a audiência pública da Comissão de Transportes que vai analisar reivindicações da categoria.

Paralisados desde a meia-noite, os profissionais reivindicam que a prefeitura conclua um processo de licitação, que teve início em agosto de 2016, no qual seriam emitidas 967 novas permissões e formado um quadro de reservas com 828 motoristas.

“Na Câmara Municipal vamos acompanhar a audiência pública junto a Comissão de Transportes para expormos os problemas que afetam a categoria e que não foram atendidas até o momento pela prefeitura”, disse Vitor de Souza Rodrigues, representante do Movimento em Defesa do Transporte Alternativo (MDTA).

“A gente acredita que, por meio da Câmara, que é a casa do povo, os vereadores possam fiscalizar com mais afinco e cobrar do Executivo soluções definitivas para a nossa categoria. É uma luta que vem desde o governo passado sem que nossas reivindicações sejam atendidas.”

Mais cedo, os motoristas saíram em comboio de diversas partes da cidade com destino à Câmara.

Ociosidade

Segundo Rodrigues, diversas linhas licitadas não dão retorno aos permissionários e também não atendem às reivindicações dos usuários.

“Nós queremos uma reorganização dos itinerários de modo que eles passem a ter rentabilidade, dando retorno e, ao mesmo tempo, atendendo à população. Podemos afirmar que 90% do sistema tem linhas operando de forma deficitárias. Em alguns casos são pequenos ajustes e em outros não tão pequeno assim devido ao tamanho da frota”.

A categoria reivindica ainda o cancelamento de multas aplicadas por operação fora de rotas previamente definidas. Segundo Rodrigues, muitos motoristas têm feito outras rotas “para poder sobreviver” o que vem gerando penalidades.

Ele disse que a categoria vem solicitando à prefeitura que o monitoramento e a fiscalização sejam feitos por outras empresas que não estejam ligadas diretamente à Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetransport).

A Agência Brasil entrou em contato com a prefeitura do Rio de Janeiro e com a Secretaria de Transportes do município, mas até o momento da publicação desta matéria não obteve retorno.

Fonte: Agência Brasil