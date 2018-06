Motoristas de vans fazem paralisação e saem em direção à Câmara do Rio

Motoristas de vans de várias regiões do Rio de Janeiro estão se dirigindo, em comboio, em direção à Câmara dos Vereadores, no centro. Segundo o Movimento em Defesa do Transporte Alternativo (MDTA), os profissionais reivindicam que a prefeitura conclua um processo de licitação, que teve início em agosto de 2016, onde seriam emitidas 967 permissões e mais 828 no quadro de reserva.

A Câmara promove hoje (19) audiência pública, a pedido dos motoristas, para discutir a questão, por isso os profissionais da categoria estão se deslocando em peso para o local. A ideia é pedir aos vereadores que pressionem a prefeitura.

Como forma de mobilizar a categoria, os motoristas também suspenderam hoje o transporte de passageiros desde o primeiro minuto do dia. “A gente quer soluções definitivas para a categoria”, disse o representante do MDTA Vitor Rodrigues.

Comboios estão partindo de vários pontos da cidade, como Jacarepaguá, da zona sul, de Bonsucesso e da Ilha do Governador. Os veículos devem estacionar nas ruas próximas à Câmara, como a Praça Paris e a Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro da cidade.

