Motoristas de São Paulo encontram lentidão em rodovias rumo ao litoral

A Rodovia dos Imigrantes, que dá acesso à Baixada Santista, estava congestionada em vários pontos no começo da noite por causa do excesso de veículos, segundo a Ecovias, concessionária que administra os trechos.

No mesmo horário, por volta das 19h, a Via Anchieta registrava lentidão no sentido litoral, do quilômetro (km) 26 ao km 31, também por excesso de veículos. O sistema está em Operação Descida (7×3), em que a descida para o litoral é feita pelas duas pistas da Via Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida para São Paulo é realizada apenas pela Imigrantes.

Na Baixada Santista, a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento no sentido Praia Grande, do km 280 ao km 292. O tempo está encoberto e a visibilidade é parcial.

Desde as 0h de terça-feira (26), quando se iniciou a contagem do feriado de Ano-Novo, mais de 431 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da capital paulista, a concessionária registrou a passagem de mais de 224 mil veículos. Entre 18h e 19h de hoje, desceram mais de 6,8 mil veículos e subiram mais de 3,1 mil.

Interior

As condições de tráfego nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, que ligam a capital paulista ao interior e dão acesso a estradas que levam ao litoral, estão boas, segundo a concessionária Ecopistas. Na região de Caçapava, o tempo está chuvoso. Nos demais trechos, o tempo está encoberto, mas com boa visibilidade.

Entre 29 dezembro e 1º de dezembro, a estimativa da Ecopistas é que entre 710 e 835 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos.

Entre 18h e 19h de hoje, mais 8.658 veículos passaram pelas vias no sentido interior. Desde a 0h de hoje, mais de 132 mil veículos utilizaram as vias para sair da capital.

