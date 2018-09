Motorista tenta enganar polícia com esqueleto de passageiro

Esqueleto passageiro

Em um alerta contra fraudes em pistas exclusivas para carros com passageiros, a polícia do estado de Washington compartilhou três fotos criativas , incluindo uma que usou um esqueleto de Halloween como passageiro.

A patrulha do Estado de Washington compartilhou as imagens mostrando os passageiros falsos que os usuários de pistas de veículos de alta ocupação usavam em tentativas frustradas de evitar o escrutínio da polícia.

Uma das fotos mostrava um esqueleto de Halloween vestido com uma jaqueta e um boné de beisebol.

“Este motorista estava morrendo de vontade de não ser pego com este passageiro”, Trooper H. Axtman, oficial de informações públicas do Distrito 7 da Patrulha do Estado de Washington, escreveu.

Don’t be fooled by this “dummy”, they won’t be able to produce any identification! The driver of this car was stopped by one our WSP for HOV violation SB I-5 in Lynnwood this morning. #creepy #hovemphasis pic.twitter.com/ESa4XyNLjU

— Trooper H. Axtman (@wspd7pio) 12 de setembro de 2018

Outro exemplo postado também no Twitter pelo policial Rick Johnson, do Distrito 2, mostra um travesseiro vestido com capuz e segurando uma xícara de café.

Axtman também compartilhou uma foto de um boneco “assustador” que parece ser composto de um manequim usando uma máscara cirúrgica, um moletom e um par de óculos.

#HOVemphasis pic. Trooper Ramos contacted a vehicle where the “passenger” had #pillowhead! #DoesNotCount. pic.twitter.com/0WIcbhKLir

— Trooper Rick Johnson (@wspd2pio) 12 de setembro de 2018

As violações da faixa são punidas com uma multa de US $ 136 no estado de Washington.

Relembre nossa galeria do “Rapaz Caveira”.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Kalaca Skull: o rapaz caveira

Créditos: reprodução/ Instagram

Mais galerias

Homem que nasceu sem pênis faz sexo pela 1ª vez aos 45 anos

Van voa após acidente na Inglaterra

Mulher perde dedos do pé após pedicure com peixes

Mais galerias

Homem que nasceu sem pênis faz sexo pela 1ª vez aos 45 anos

Van voa após acidente na Inglaterra

Mulher perde dedos do pé após pedicure com peixes

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1290636’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL