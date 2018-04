Motorista esquece freio e Honda Civic cai na piscina

Carro cai em piscina

Um Honda Civic com um homem e uma criança no interior acabou caindo em uma piscina depois que uma mulher esqueceu de colocar o carro, automático, no modo Park (estacionamento).

O incidente na cidade de Crestview, na ilha de Okaloosa foi reportado pelo escritório do xerife do condado de Okaloosa em um post no Facebook.

Quando a polícia chegou, o veículo estava submerso na piscina, mas ninguém saiu ferido. Apesar do mergulho na piscina, todos estão bem.

Honda Civic cai na piscina

Créditos: Okaloosa County Sheriff's Office

Créditos: Okaloosa County Sheriff's Office

Créditos: Okaloosa County Sheriff's Office

Créditos: Okaloosa County Sheriff's Office

Créditos: Okaloosa County Sheriff's Office

Créditos: Okaloosa County Sheriff's Office

Fonte: Vírgula UOL